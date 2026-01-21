Gheorghe Șoldan anunță undă verde pentru gaze naturale în opt localități din județul Suceava: Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Zvoriștea, Zamostea, Solca și Milișăuți – contracte semnate prin Programul „Anghel Saligny”



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri semnarea contractelor de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în opt localități din județ. Evenimentul a avut loc la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în prezența ministrului Cseke Attila, a secretarului de stat Alexandru Stoica și a deputatului PSD Eugen Bejinariu.

Contractele sunt finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și vizează comunele Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Zvoriștea, Zamostea, Solca și Milișăuți. Cel mai important proiect a fost semnat de primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Bazinul Solca Bucovinei, care reunește șase din cele opt localități: Arbore, Iaslovăț (primar Ion Cotoară), Volovăț (primar Ioan Vicol), Burla (primar Viorel Pintiliuc), Milișăuți (primar Vasile Cărare) și Solca (primar Cornel Țehaniuc).

Valoarea celui mai mare contract, semnat pentru ADI Bazinul Solca Bucovinei, este de aproximativ 24 de milioane de euro (121.261.800,58 lei). Proiectul prevede o rețea de distribuție a gazelor naturale de circa 110 kilometri, care va permite racordarea a 6.773 de consumatori. Asociația a finalizat deja etapele de achiziție publică pentru desemnarea constructorului și a concesionarului serviciului de distribuție, astfel încât ordinul de începere a lucrărilor poate fi emis în perioada imediat următoare. Durata de implementare este de 36 de luni.

Separat, primarii Vasile Haliuc (Zvoriștea) și Constantin Berariu (Zamostea) au semnat contracte individuale pentru rețelele de gaze din localitățile lor, în valoare de 10 milioane lei, respectiv 8 milioane lei.

„Gazul metan nu înseamnă doar confort. Înseamnă condiții mai bune de trai, șanse reale de dezvoltare, investiții private, locuri de muncă și un pas concret spre normalitate”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, mulțumindu-i ministrului Cseke Attila pentru sprijinul acordat acestor investiții esențiale pentru comunitățile bucovinene.