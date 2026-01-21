MANGO a ajuns la Suceava: brandul internațional a deschis un magazin la Iulius Mall



Iulius Mall Suceava continuă să își extindă oferta de retail, aducându-le clienţilor din regiune noi branduri internaționale. Recent, retailerul spaniol MANGO a inaugurat un magazin de peste 400 de mp, marcând un nou pas în consolidarea poziției mall-ului ca destinație de shopping completă. Acesta este primul magazin MANGO din Suceava și al treilea din rețeaua de mall-uri IULIUS, după cele din Palas Iași şi Iulius Town Timișoara.

Magazinul MANGO, aflat la parter în Iulius Mall Suceava, aduce publicului local acces rapid la cele mai recente colecții ale brandului, dedicate femeilor, precum și la o selecție de accesorii care reflectă tendințele internaționale în modă. MANGO combină eleganța și funcționalitatea, oferind un spațiu modern, în care poți descoperi outfituri pentru fiecare moment al zilei, de la ținute casual, la piese pentru ocazii speciale.

Într-un spațiu de peste 400 de mp, MANGO aduce rochii elegante și casual, bluze și cămăși versatile, pantaloni și fuste în tendințe, dar și paltoane, jachete și tricotaje pentru orice sezon. În plus, clienţii vor găsi o gamă completă de încălțăminte, genți și accesorii, toate concepute pentru a completa orice outfit și stilul personal.

Deschiderea MANGO reflectă strategia Iulius Mall Suceava de a-și diversifica portofoliul de branduri internaționale odată cu extinderea de anul trecut, o investiție de 40 de milioane de euro care a transformat centrul comercial în cea mai mare destinație de shopping și divertisment din nordul țării (60.000 mp). Aceasta a presupus integrarea de noi branduri în premieră regională, extinderea şi modernizarea unor magazine existente, amenajarea de zone verzi şi a unui parc, precum şi dublarea capacităţii parcării.

Fondat în Barcelona în 1984, MANGO este unul dintre cele mai importante branduri internaționale de modă, cu o prezență globală puternică. Compania dezvoltă cinci linii – Woman, Man, Kids, Teen și Home – definite prin designuri contemporane, versatile și funcționale, create integral în atelierul său din Barcelona. MANGO este prezent în peste 120 de piețe la nivel mondial, printr-o rețea extinsă de magazine și o platformă online solidă, integrând constant inovația și sustenabilitatea în procesele sale creative și operaționale.