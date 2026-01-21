Muzeul Național al Bucovinei deschide expoziția „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia” – vernisaj cu moment teatral inedit din „Lysistrata” de Aristofan



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean la o experiență culturală de excepție: expoziția itinerantă „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia” va fi deschisă în perioada 23 ianuarie – 6 martie 2026, în Sala Parter a Muzeului de Istorie din Suceava.

Vernisajul oficial va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 13:00 și va debuta cu un moment dramaturgic inedit, realizat în colaborare cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”.

Pentru prima dată la Suceava, expoziția aduce în fața publicului o selecție valoroasă de vase cu figuri roșii din colecțiile unor muzee importante din România, oferind o incursiune captivantă în universul artistic, cultural și social al Greciei antice, Etruriei și Magnei Grecia. Vasele impresionează prin diversitatea formelor, calitatea execuției artistice și detaliile elaborate ale scenelor pictate, care ilustrează mituri, ritualuri dionisiace, teatru antic și aspecte din viața cotidiană a lumii mediteraneene.

Vernisajul va fi marcat de un moment teatral special, organizat în premieră în peisajul cultural sucevean din ultimele decenii: lectura unui fragment din comedia „Lysistrata” de Aristofan, în regia lui Gheorghe Mândru. Din distribuție fac parte actorii Clara Popadiuc, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Răzvan Bănuț, Cătălin Ștefan Mîndru și Ciprian Mistreanu. Această inițiativă interdisciplinară îmbină arta spectacolului cu patrimoniul muzeal, aducând trecutul mai aproape de prezent prin mijloace artistice contemporane.

Expoziția a fost concepută și curatoriată de doamna Cristina Popescu, din partea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, cu sprijinul Muzeului Național de Antichități – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeului Național de Istorie a României, Muzeului Țării Crișurilor Oradea, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului Județean Argeș și Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.