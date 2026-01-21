Protest public în comuna Grămești la -16 grade Celsius împotriva majorării impozitelor și taxelor locale: Cetățenii cer anularea deciziei și transparență totală



Un grup de cetățeni din comuna Grămești a protestat, miercuri, la -16 grade Celsius împotriva deciziei de majorare a impozitelor și taxelor locale, adoptată recent de Primăria Grămești și votată de Consiliul Local.

Protestatarii au criticat dur decizia administrativă, calificând-o drept „abuzivă”, „cinică” și lipsită de consultare reală cu locuitorii în condițiile în care impozitele locale au crescut cu peste 70 la sută.

„Noi nu vrem să dăm bani pentru Ucraina, nu dăm bani la ucraineni. Banii noștri, din taxe și impozite, se duc la Ucraina”, a spus unul dintre protestatari.

El a fost completat de altul care a arătat că majorarea impozitelor este percepută ca o sfidare directă la adresa cetățenilor, într-un context în care infrastructura locală rămâne deficitară: drumurile sunt în stare precară, investițiile sunt puține sau prost gestionate, iar serviciile publice nu au înregistrat îmbunătățiri semnificative. Protestatarii acuză administrația locală de lipsă de viziune, incompetență și risipă, susținând că povara financiară suplimentară cade pe umerii locuitorilor pentru a acoperi decizii greșite ale celor aleși.

Mai mult, locuitorii nemulțumiți spun că în primărie se fac angajări doar între rude și că acestea nu au legătură cu competența persoanelor angajate.

„Se măresc impozitele fără consultare publică reală. Se cer mai mulți bani fără servicii mai bune. Refuzăm să fim tratați ca o sursă de finanțare pentru decizii greșite și refuzăm să plătim pentru lipsa de performanță a celor aleși”, au arătat protestatarii.

Cetățenii din Grămești cer anularea imediată a majorării impozitelor și taxelor locale, explicații clare și documentate privind necesitatea acestei măsuri, transparență totală asupra modului în care este cheltuit bugetul local și consultare publică reală, nu formală, cu locuitorii comunei.

Protestatarii subliniază că acest demers este un protest civic și un avertisment democratic: locuitorii sunt atenți, informați și hotărâți să își apere drepturile.

„Administrația există pentru cetățeni, nu cetățenii pentru administrație. Grămeștiul nu este o vacă de muls”, consideră protestatarii.

Primarul comunei, Veronica Anechiței, a ieșit în fața sediului primăriei și a invitat protestatarii la un dialog pe temele semnalate.