Elevii suceveni, pe podium la concursul național „La școala cu ceas”: două Cupe și multiple premii I la Geografie

Delegația județului Suceava a obținut rezultate remarcabile la a XXVII-a ediție a Concursului național interdisciplinar „La școala cu ceas”, desfășurată pe 31 ianuarie 2026 la Râmnicu Vâlcea.

La proba de Geografie, unde au concurat 440 de elevi din întreaga țară, cei 38 de reprezentanți ai județului – înscriși în cadrul Centrului Județean de Excelență Suceava – au adus acasă două Cupe ale concursului, multiple premii I, premii II și III, mențiuni și premii speciale acordate de Societatea de Geografie din România (SGR).

Din cei 38 de elevi participanți, 15 au provenit din zona Fălticeni (Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni și Școala Gimnazială „Ep. Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei), iar 23 din municipiul Suceava (Școala Gimnazială nr. 4 și Școala Gimnazială „Ion Creangă”). Echipa din zona Fălticeni a fost coordonată de prof. dr. Marcel Porof, prof. Daniel Olariu și prof. Iuliana Moisii, iar cea din Suceava de prof. dr. Bogdan Nistor și prof. drd. Alina Nistor.

Palmaresul pe clase arată astfel:

Clasa a V-a : 2 premii I (dintre care unul însoțit de Cupa concursului), 1 premiu I suplimentar, 2 premii III, 6 mențiuni și 1 premiu SGR;

: 2 premii I (dintre care unul însoțit de Cupa concursului), 1 premiu I suplimentar, 2 premii III, 6 mențiuni și 1 premiu SGR; Clasa a VI-a : 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni;

: 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni; Clasa a VII-a : 1 premiu I, 1 premiu II, 2 mențiuni, 2 premii SGR;

: 1 premiu I, 1 premiu II, 2 mențiuni, 2 premii SGR; Clasa a VIII-a: 1 premiu II, 1 mențiune, 1 premiu SGR.

Printre rezultatele de top se numără:

Pușcașu Daria Jasmina (Școala Gimnazială Oniceni) – Premiul I + Cupa concursului;

Iordache David și Loghin Ștefan (Școala Gimnazială nr. 4 Suceava) – Premiul I și, respectiv, Premiul I + Cupa;

Flegel Teodor și Maximiuc Alexia (Școala Gimnazială nr. 4 Suceava) – Premiul I;

Avadanii Rareș (Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava) – Premiul I;

Tulbure Iustin (Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni) – Premiul I.

Inspectorul școlar general Nicolae-Ciprian Anton a subliniat că aceste performanțe reflectă nivelul ridicat de pregătire al elevilor, calitatea actului educațional și implicarea profesorilor coordonatori, alături de susținerea constantă a părinților și a sponsorilor.

Concursul „La școala cu ceas” este una dintre cele mai importante competiții interdisciplinare din România, reunind anual elevi din clasele V–VIII la probele de Geografie și Istorie.