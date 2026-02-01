Primarul Radu Reziuc, cu lacrimi în ochi, își cere iertare public în mesaj video: „M-a luat Dumnezeu un pic de urechi, dar mă ține în brațele Lui”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a postat duminică după amiaza un mesaj video pe rețelele de socializare, în care abordează pentru prima dată public scandalul în care este implicat după reclamația concubinei și a fiicei acesteia privind agresiunea fizică și alte fapte. Cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, edilul a vorbit despre credință, greșeli și și-a cerut iertare față de familie, colegi și cetățeni.

În înregistrare, Reziuc a declarat: „Dragi prieteni, consider că este o datorie morală măcar câteva cuvinte să vă spun. Ceea ce mi se întâmplă, eu cred că nu este o palmă de la Dumnezeu. Că Dumnezeu, când îți dă cu palma, e grav. M-a luat Dumnezeu un pic de urechi și poate pe bună dreptate. Cred că de multe ori i-am greșit, prin multe, și-a vrut un pic să mă corecteze. Dar în același timp, sunt ferm convins că mă ține în brațele Lui și eu simt asta.”

Primarul a subliniat că nu poate comenta detaliile anchetei în curs: „Nu am voie să spun, și nici nu-i corect să spun nimic, și din cele ce sunt acuzat, și din cele ce s-a întâmplat ieri, vis-a-vis de anchetă, de control, de toate ce au fost. Pentru că ancheta este în desfășurare și nu este corectă. La timpul potrivit, se vor vedea toate.”

El și-a cerut iertare în mod explicit față de cei apropiați și față de comunitate: „Ceea ce vreau să vă spun, este că, sau cel puțin astăzi, vreau să-mi cer iertare față de mama, față de frați, față de colegii de la primărie, față de dumneavoastră toți care chiar ați crezut în mine. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Atâtea mesaje am primit, începând ieri și astăzi, n-am primit mesaj așa nici la Crăciun, nici la Anul Nou și nici la Paște.”

Reziuc a adăugat că nu poate vorbi mai mult în acest moment: „Eu nu sunt așa și voi mă știți. Eu nu pot și nu vreau să vorbesc mai multe cât e ancheta. După ce s-or găti toate, vom vorbi.” El a încheiat mesajul cu o îmbrățișare virtuală și o nouă cerere de iertare: „Vă îmbrățișez, vă mulțumesc și, încă o dată, pe cei pe care v-am dezamăgit, vă rog frumos să mă iertați. Nu poți împăca pe toată lumea. Nu poți niciodată a mulțumi pe toată lumea. E normal ca oamenii să aibă păreri și pro și contra. Le primesc pe toate așa cum vă spun. Mulțumesc tuturor, iertare tuturor.”

Mesajul vine în contextul dosarului penal deschis de Poliția Salcea după reclamația depusă de concubina sa (S.A., 41 de ani) și fiica acesteia (19 ani), care au acuzat agresiune fizică, amenințări și lipsire temporară de libertate în noaptea de 28/29 ianuarie. În acest caz au fost emise două ordine de protecție provizorii, iar perchezițiile domiciliare din 31 ianuarie nu au identificat arme, deși reclamantele au menționat un obiect asemănător unui pistol.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru violență în familie, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.