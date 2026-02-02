Ger persistent în județul Suceava: Temperaturi minime de până la -13,7 grade Celsius și aglomerări de gheață pe râul Neagra



Gerul continuă să domine județul Suceava și în prima parte a lunii februarie, cu temperaturi aerului cuprinse între -13,7°C și -7,0°C în intervalul 1 februarie, ora 06:00 – 2 februarie, ora 06:00, potrivit informării hidrometeorologice și de gospodărire a apelor emise astăzi. Nu s-au înregistrat precipitații în ultimele 24 de ore, iar stratul de zăpadă variază între 1 cm și 15 cm, în funcție de zonă.

Cea mai scăzută temperatură a fost măsurată la stația hidrometrică Zvoriștea (-13,7°C), în timp ce la Broșteni valorile au fost ceva mai ridicate (-7,0°C). În municipiul Suceava, la ora 06:00, temperatura aerului a fost de -12,3°C, cu o minimă nocturnă de -12,6°C și o maximă diurnă de -9,0°C. Vântul a suflat slab din direcția est (1,7 m/s), iar stratul de zăpadă a fost de 4 cm, însoțit de fenomene de ceață.

Pe râurile din județ se mențin fenomene hidrologice specifice perioadei geroase: gheață la mal, năboi, poduri de gheață cu ochiuri, poduri de gheață compacte și, în unele sectoare, apă curgând peste gheață. O situație particulară persistă pe râul Neagra (afluent de dreapta al Bistriței), în satul Gura Negri din comuna Dorna Arini, unde se înregistrează o aglomerare de ghețuri și năboi pe aproximativ 200 de metri liniari. Apa curge printre formațiuni, fără a depăși matca și fără a produce inundații.

Cotele și debitele principalelor râuri din județ au fost oscilante în ultimele 24 de ore, fără modificări semnificative care să genereze riscuri hidrologice majore.

Autoritățile recomandă în continuare prudență maximă în condiții de ger extrem: verificarea instalațiilor de încălzire, evitarea supraîncărcării prizelor electrice, aerisirea periodică a locuințelor și limitarea deplasărilor neesențiale, în special pentru persoanele vârstnice, copii și persoanele fără adăpost.