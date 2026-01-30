În luna iubirii, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma. Fii printre cele 30 de cupluri care intră în cursa pentru un city break!



Cum ar fi dacă iubirea voastră ar trece printr-o competiție care vă testează rapiditatea, creativitatea, spiritul de echipă și puterea de convingere? În luna iubirii, Iulius Mall Suceava transformă romantismul într-o provocare memorabilă, printr-un concurs dedicat cuplurilor care demonstrează că sunt o echipă și își depășesc limitele. Află cum te poți înscrie în cursa care îți poate aduce vacanța mult visată în Roma!

Povestea începe sâmbătă, 31 ianuarie, când cuplurile se pot înscrie la Centrul Informațional de la Iulius Mall Suceava pentru marea competiție ce va avea loc pe 7 februarie. Cei care vor să participe trebuie să aibă minimum 20 de ani, să formeze un cuplu de cel puțin un an și să fie pregătiți pentru o experiență plină de provocări. Nu uita că trebuie să aduci cu tine o poză de cuplu și să urmăriți amândoi paginile de socializare ale Iulius Mall Suceava.

30 de cupluri sunt așteptate să intre într-o aventură plină de suspans, sâmbătă, pe 7 februarie, de la ora 10.00, cu probe de cultură generală, treasure hunt, styling și de convingere. Fiecare decizie contează, timpul devine adversar, iar creativitatea poate face diferența. Cele mai inspirate trei cupluri vor juca în marea finală, câștigătorii fiind desemnați pe 16 februarie.

Miza este una de neratat: un city break de trei zile la Roma, orașul escapadelor romantice, oferit de prietenii noștri de la Christian Tour. Câștigătorii vor trăi o experiență care începe cu adrenalina competiției și se termină cu plimbări pe străzile pline de istorie ale capitalei Italiei.

Finala aduce și publicul în prim-plan. După ce trec de cele trei probe din mall, cuplurile ajunse în finală își vor gândi outfit-uri de 700 de lei, le vor poza, acestea fiind ulterior votate de comunitatea Iulius Mall Suceava pe rețelele sociale de pe data de 14 februarie până pe 16 februarie. Susținerea fanilor va înclina decisiv balanța și va desemna cuplul câștigător.

Dacă sunteți gata să demonstrați că împreună sunteți de neoprit și să ieșiți din rutină, nu ratați să vă înscrieți în cursa care vă aduce o vacanță de neuitat la Roma.