Șeful CNAIR, Cristian Pistol: Interes masiv pentru Drumul Expres Suceava – Siret – 12 oferte depuse pentru primele două loturi

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat vineri o participare record la licitația pentru proiectarea și execuția primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret (43,05 km), cu 12 oferte depuse de asocieri puternice din România, Bulgaria și Ucraina.

„Astăzi, la termenul limită, am înregistrat o participare remarcabilă la licitația pentru proiectarea și execuția primelor secțiuni ale acestui drum de mare viteză, strategic pentru România și pentru Flancul Estic al Europei”, a declarat Cristian Pistol.

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești – 18,6 km) – valoare estimată 2,30 miliarde lei (fără TVA) – a atras 6 oferte, printre care asocieri conduse de CONCELEX SRL, CONSTRUCTII ERBASU SA, DANLIN XXL SRL, FRASINUL SRL, MIS GRUP S.R.L. și FAR FOUNDATION SRL (cu parteneri din România, Bulgaria și Ucraina).

Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți – 24,45 km) – valoare estimată 1,88 miliarde lei (fără TVA) – a primit 6 oferte, conduse de CONCELEX SRL, CONSTRUCTII ERBASU SA, DRUM ASFALT SRL, MIS GRUP S.R.L., RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL și FAR FOUNDATION SRL (cu parteneri din România, Bulgaria și Ucraina).

Proiectul include 4 noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți, Siret Sud), 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje, viaducte), parcări și spații de servicii dotate cu 36 de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. Cele două contracte respectă Regulamentul UE nr. 1106/2025 (SAFE – Acțiunea pentru Securitatea Europei), având utilitate duală civilă și militară.

„Consolidăm industria europeană de apărare și modernizăm infrastructura Moldovei de Nord într-un ritm accelerat”, a subliniat Pistol, menționând că etapa următoare este evaluarea ofertelor pentru desemnarea câștigătorilor cât mai rapid posibil.