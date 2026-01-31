Primăria Suceava susține că există un interes mare pentru locurile de parcare de pe strada Păcii: 316 cereri în doar două zile pentru 600 de locuri disponibile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava spune că s-a înregistrat un interes deosebit de mare pentru licitația electronică a locurilor de parcare de domiciliu de pe strada Păcii, din cartierul Burdujeni. Anunțul oficial postat vineri seara pe pagina de Facebook a instituției arată o mobilizare a sucevenilor pentru a-și asigura un loc de parcare.

Astfel, în primele 24 de ore de la lansarea primei etape (29 ianuarie 2026, ora 17:00), au fost depuse 239 de cereri pentru cele 329 de locuri scoase la licitație inițial.

Vineri după amiaza a fost lansată și a doua etapă, pentru un alt sector numărul total de locuri disponibile a ajuns la 600, iar până în momentul comunicării anunțului, platforma de licitație online înregistrase deja 316 cereri pentru întregul pachet de 600 de locuri. Cea mai mare sumă licitată până acum pentru un loc de parcare pe un an a ajuns la 1.000 de lei, depășind semnificativ prețul de pornire de 500 de lei stabilit prin regulament.

Procedura se desfășoară exclusiv online, prin aplicația dedicată, și este deschisă în prima fază doar rezidenților cu domiciliu sau reședință pe raza sectorului respectiv, fără datorii la bugetul local. Locurile se atribuie pe baza sumelor licitate, cu posibilitatea de prelungire sau renegociere anuală.

Primăria precizează că, după finalizarea acestei etape de licitație, dacă vor rămâne locuri neocupate, va fi demarată etapa a doua. Aceasta va permite participarea și a persoanelor cu viză de flotant în zonă, precum și a celor care au nevoie de un loc suplimentar pentru a doua mașină a familiei.

Pentru detalii suplimentare, regulamentul complet (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/23.12.2025), pașii de înscriere și statusul live al licitației, sucevenii sunt invitați să consulte:

Contact Serviciul Parcări Auto cu Autotaxare: telefon 0725.055.135 sau e-mail [email protected]

Platforma oficială: https://parcari.primariasv.ro/

Site-ul Primăriei: https://www.primariasv.ro/ (secțiunea Parcări de domiciliu/reședință)