Tentativă de omor în Straja: Bărbat reținut după ce ar fi înjunghiat un consătean în curtea locuinței acestuia

Un incident grav petrecut în noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2026, în comuna Straja, a dus la reținerea unui bărbat de 63 de ani sub acuzația de tentativă de omor și violare de domiciliu. Victima, un bărbat de 54 de ani din aceeași localitate, a fost înjunghiat în zona toracelui și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți.
Potrivit datelor din anchetă, totul a început în jurul orei 22:30, când bărbatul de 54 de ani a fost alertat de zgomote și strigăte în curtea casei sale. Ieșind afară, bărbatul a fost agresat fizic de către agresor, care – sub influența băuturilor alcoolice – l-a lovit inclusiv cu un cuțit în zona pieptului.
Cercetările au stabilit că agresorul, după ce a consumat alcool pe raza comunei Straja și a vizitat-o pe sora sa, s-a deplasat la locuința victimei invocând o veche supărare legată de un presupus furt comis cu ani în urmă. A pătruns fără drept în curte, a provocat scandal și a trecut la agresiune fizică violentă.
Bărbatul agresat a fost diagnosticat cu plagă înjunghiată hemitorace și a primit îngrijiri medicale de urgență la spitalul din Rădăuți. Inițial, fapta a fost încadrată ca lovire sau alte violențe și violare de domiciliu, însă în urma probelor administrate (inclusiv expertiza tehnico-științifică la locul faptei, care a identificat cuțitul folosit), procurorul de caz a dispus, prin ordonanță din 30 ianuarie 2026, schimbarea încadrării juridice în tentativă de omor și violare de domiciliu.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava cu propunere de arestare preventivă.
