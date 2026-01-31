Confiscări de lemn și dosare penale în zona Vatra Dornei – Iacobeni: transport fără aviz și date false în SUMAL 2.0



Polițiștii din Secția 15 Poliție Rurală Vatra Dornei și Poliția Municipiului Vatra Dornei au descoperit mai multe nereguli grave legate de transportul și gestionarea materialului lemnos, soldate cu confiscarea a peste 57 mc de lemn, a unei autoutilitare în valoare de aproximativ 25.000 de euro și aplicarea de amenzi contravenționale de 5.000 de lei. Au fost întocmite două dosare penale pentru infracțiuni prevăzute de Legea 331/2024 privind silvicultura.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 28 ianuarie 2026 polițiștii Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei s-au sesizat din oficiu cu privire la un transport suspect de material lemnos efectuat pe 26 ianuarie 2026, în jurul orei 14:40. Autoutilitara marca MAN cu nr. de înmatriculare SV-25-LTU transporta lemn foc din direcția Vatra Dornei spre comuna Iacobeni, fără aviz de însoțire valid.

Echipa operativă deplasată la fața locului a stabilit următoarele: pe 26 ianuarie 2026, administratorul unei firme, a achiziționat de la Ocolul Silvic Iacobeni 12,14 mc lemn foc esență molid, cu aviz de însoțire emis în aceeași zi. Documentul indica punctul de încărcare în Iacobeni – Valea Fierului și punctul de descărcare în municipiul Vatra Dornei, strada Argestru (depozitul societății). Transportul a fost efectuat de un șofer cu autoutilitara menționată.

În realitate, lemnul a fost descărcat în comuna Iacobeni, pe strada Republicii, la locuința mamei administratorului firmei care a motivat că a ales această variantă pentru a reduce costurile de transport, distanța de la locul de încărcare până la domiciliul mamei fiind de aproximativ 400 de metri.

Verificarea în aplicația SUMAL 2.0 a confirmat că pentru autoutilitara SV-25-LTU nu exista aviz de însoțire cu punct de descărcare în Iacobeni. Personalul silvic a inventariat materialul: 12,12 mc lemn foc rășinoase, în valoare de 2.181 lei, care a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic Iacobeni. Polițiștii au dispus și confiscarea autoutilitarei MAN SV-25-LTU, evaluată la circa 25.000 de euro.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără proveniență, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. b) din Legea 331/2024. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Postului de Poliție Iacobeni.

În continuarea anchetei, pe 29 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei au efectuat un control la depozitul de material lemnos aparținând firmei respective, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Argestru. Au fost constatate următoarele nereguli:

societatea a expediat 45,066 mc lemn rotund rășinoase și 1,894 mc lemn rotund paltin fără documente legale de transport;

depozitul nu era împrejmuit pe toate laturile, conform prevederilor legale.

Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei (conform Legii 171/2010), iar materialul lemnos în valoare de 8.610 lei a fost confiscat.

De asemenea, s-a constatat că operatorul economic a introdus în SUMAL 2.0 operațiunea de recepție în depozit pentru avizul de însoțire din 26 ianuarie 2026, deși materialul lemnos nu ajunsese niciodată la depozitul societății din Vatra Dornei.

În acest context, a fost întocmit un nou dosar penal pentru infracțiunea de introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, cu scopul producerii de consecințe juridice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 149 alin. (1) din Legea 331/2024. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei.