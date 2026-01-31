Cod Galben de ger în județul Suceava: Temperaturi de până la -20°C, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, dar și ninsoare viscolită



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață, la ora 10:00, o informare meteorologică valabilă până miercuri și două atenționări Cod Galben valabile până luni, 2 februarie, ora 10:00, care vizează vreme deosebit de rece, ger persistent, polei, ghețuș și ninsoare viscolită, în special în regiunile estice și sud-estice ale țării.

Astfel, potrivit informării meteo valabilă în perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, vremea va rămâne deosebit de rece în regiunile extracarpatice, cu ger dimineața și noaptea. Temperaturile minime vor coborî frecvent între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei gerul se va menține și pe parcursul zilelor, cu maxime diurne între -16 și -8 grade. Local și temporar vor cădea precipitații slabe, predominant ninsoare, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va avea intensificări locale în est și sud (rafale de 40-45 km/h), amplificând senzația de frig. În intervalul seară de duminică – luni dimineață, în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea, ninsoarea va fi viscolită.

ANM a emis o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger care include și județul Suceava valabilă în perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00.

Conform meteorologilor, în cea mai mare parte a Moldovei, temperaturile vor fi cu 7-9 grade sub normalul perioadei. Maximele diurne se vor încadra între -10 și -5 grade, iar nopțile vor fi geroase, cu minime între -14 și -10 grade.

O a doua atenționare Cod Galben de ger care include județul Suceava a fost emisă pentru perioada 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00

Gerul se va intensifica în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei vor coborî până spre -20 de grade.

În județul Suceava valorile termice vor fi printre cele mai scăzute din țară, mai ales în zonele de munte și în depresiuni, unde gerul va persista atât noaptea, cât și ziua. Poleiul și ghețușul pot apărea pe drumuri, mai ales în zonele joase și pe poduri/pasaje denivelate, iar vântul va accentua senzația de frig.