Fugă de poliție în Stulpicani: Un tânăr de 19 ani a condus fără permis un Audi, s-a izbit de gard și a fost prins

Un tânăr de 19 ani din comuna Stulpicani a încercat să fugă de un echipaj de poliție în seara zilei de 30 ianuarie 2026, conducând un autoturism Audi fără permis de conducere. După o manevră periculoasă în marșarier, șoferul a pierdut controlul mașinii, s-a izbit cu spatele de un gard, iar el și pasagerul au fost prinși de polițiști la scurt timp.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19:10, pe raza localității Stulpicani, în intersecția străzii Prundului cu strada Principală – Învățător Drancă Chiril. Polițiștii Poliției orașului Frasin, aflați în misiune de patrulare și supraveghere a traficului rutier, au semnalizat regulamentar oprirea unui autoturism Audi care circula dinspre strada Prundului spre centrul localității.

În loc să oprească, conducătorul auto a accelerat brusc, a trecut în marșarier și a demarat cu mare viteză înapoi pe strada Prundului. În timpul manevrei periculoase, șoferul a pierdut controlul direcției, iar autoturismul s-a izbit cu spatele într-un gard de pe partea stângă a sensului de mers.

Imediat după impact, conducătorul – identificat ulterior ca fiind un tânăr de 19 ani, din satul/comuna Stulpicani – a sărit din mașină și a încercat să fugă pe jos, la fel procedând și pasagerul. Ambii au fost interceptați și opriți de polițiști la scurt timp.

După legitimare și prezentarea motivului opririi, tânărul a înmânat polițiștilor autorizația provizorie de circulație pentru autoturismul Audi (valabilă până la 04.04.2026), polița RCA valabilă și cartea de identitate. El a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că mașina îi aparține din luna ianuarie 2026.

Testarea cu aparatul etilotest a fost negativă (0,00 mg/L alcool pur în aerul expirat). Verificările în bazele de date au confirmat că tânărul nu figurează ca posesor de permis de conducere valabil.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției orașului Frasin pentru audieri și luarea măsurilor legale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.