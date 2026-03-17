Doi polițiști din mașina de poliție și un pasager din celălalt vehicul au fost răniți ușor în accidentul din zona Policlinicii din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un eveniment rutier s-a produs marți seară, 17 martie 2026, în jurul orei 19:40, în municipiul Suceava.

Potrivit inspectorului șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, o autospecială de poliție din dotarea Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, care se deplasa cu semnale acustice și luminoase la o misiune operativă sesizată prin 112, a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Potrivit primelor verificări, celălalt șofer ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers fără a acorda prioritate de trecere autospecialei de poliție.

În urma impactului au rezultat răni ușoare la doi polițiști aflați în autospeciala de poliție și la un pasager din celălalt vehicul. Toate cele trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca unitatea de parchet competentă să dispună procedura legală.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.