Accident rutier la Policlinică în Suceava: Trei bărbați contuzionați, transportați la UPU



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier în care au fost implicate patru persoane s-a produs marți seară, 17 martie 2026, în jurul orei 19:34, în zona Policlinicii din municipiul Suceava. Două autoturisme au intrat în coliziune, rezultând trei victime.

La fața locului au intervenit prompt trei echipaje: două echipaje SMURD/SAJ (un echipaj B2 și un echipaj C) și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajele medicale au preluat trei bărbați în vârstă de 24, 29 și respectiv 39 de ani.

Toți prezentau policontuzii, dar erau conștienți și stabil hemodinamic și respirator la momentul evaluării. Cei trei răniți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament suplimentar.

Cauzele exacte ale accidentului și dinamica producerii acestuia urmează să fie stabilite de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava.