Sindicatul Europol semnalează abuzuri și hărțuire la Secția de Poliție Rurală Șcheia: IPJ Suceava dispune verificări interne

Sindicatul Europol a publicat marți, 17 martie 2026, o postare pe pagina sa de socializare în care semnalează un climat tensionat și posibile abuzuri la nivelul Secției nr. 9 Poliție Rurală Șcheia din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Potrivit sindicatului, atmosfera din unitate ar fi marcată de „teroare, abuzuri și hărțuire morală”, fiind atribuite conducerii secției, reprezentate de subcomisarul de poliție Bîrlădianu Constantin. Acuzațiile includ planificări inechitabile ale turelor de serviciu, amenințări, cercetări disciplinare și un stil de conducere descris ca dictatorial, materializat inclusiv prin fraza „De aici pleci când îți dau eu voie”. Sindicatul menționează și un episod recent în care șeful secției ar fi organizat o acțiune de socializare (grătar) în timpul programului de serviciu, amenințând cu planificări suplimentare în acțiuni cu efective lărgite (tip „Blocada”) pe cei care refuză să participe.

În postare se face referire și la cazuri de depresie în rândul personalului, tratate cu cinism, și se solicită intervenția urgentă a Inspectoratului General al Poliției Române pentru restabilirea unui climat normal de muncă.

Reacția oficială a IPJ Suceava

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a reacționat imediat la postarea sindicatului. Printr-un comunicat oficial, instituția anunță că „având în vedere postarea de pe o pagină de socializare a unei organizații sindicale în referire la posibile elemente neconforme deontologice și de climat organizațional înregistrate la nivelul unei secții rurale de poliție, conducerea IPJ Suceava a dispus efectuarea de verificări prin structura de control intern, urmând a fi dispuse măsurile conforme în funcție de aspectele constatate”.

IPJ Suceava reiterează angajamentul conducerii pentru „dezvoltarea unui climat organizațional deontologic, modern și eficient, care să genereze capacitatea optimă de intervenție instituțională pentru asigurarea climatului de siguranță publică în comunitate”.