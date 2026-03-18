Delgaz Grid sistează furnizarea gazelor naturale joi, 19 martie, pe 13 străzi din Suceava între orele 09:00-16:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt temporar joi, 19 martie 2026, între orele 09:00 și 16:00, pe mai multe străzi din municipiul Suceava, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție.

Potrivit anunțului oficial al companiei Delgaz Grid, alimentarea cu gaze va fi sistată la consumatorii de pe următoarele străzi:

Gheorghe Doja

Fagului

Tudor Arghezi

Florilor

Ion Carp Fluerici

Octavian Goga

Ioan Slavici

Calistrat Hogaș

Costache Negri

Calea Burdujeni

Gheorghe Asachi

George Bacovia

Iasomiei

Compania recomandă tuturor consumatorilor afectați să închidă toate focurile înainte de începerea lucrărilor. După reluarea distribuției gazelor naturale, se solicită supravegherea atentă a modului de ardere a aparatelor timp de minimum 30 de minute.

În cazul în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele:

0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

(număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele)

Delgaz Grid regretă disconfortul creat și mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijinul acordat. Lucrările au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție și creșterea siguranței și calității alimentării cu gaze naturale pentru toți consumatorii din zonă.