Ger extrem în județul Suceava: ISU avertizează asupra temperaturilor de până la -20°C și recomandă măsuri stricte de protecție până luni dimineață

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a emis , sâmbătă, o atenționare oficială privind gerul puternic prognozat pentru intervalul 31 ianuarie, ora 10:00 – 2 februarie, ora 10:00. Conform avertizării meteorologice Cod Galben emise de ANM și preluată de ISU Suceava, temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de -20°C, mai ales în zonele de munte și în depresiuni, iar gerul va persista atât noaptea, cât și ziua în nordul Moldovei.

ISU Suceava subliniază că temperaturile extrem de scăzute pot genera riscuri majore pentru sănătatea populației, în special pentru persoanele vârstnice, copii, bolnavi cronici, persoanele fără adăpost și animale. Gerul accentuează pericolul de degerături, hipotermie, intoxicații cu monoxid de carbon și accidente casnice legate de sursele de încălzire improvizate.

Principalele măsuri preventive recomandate de ISU Suceava:

Utilizați doar surse de încălzire verificate și sigure (sobele, centralele, radiatoarele electrice). Verificați coșurile de fum, burlanele și instalațiile de gaz/electricitate înainte de utilizare. Nu improvizați prize multiple sau prelungitoare și nu lăsați niciodată sursele de căldură nesupravegheate. Stingeți sobele înainte de culcare sau la părăsirea locuinței. Ventilarea corectă Chiar și în ger, aerisiți scurt și periodic încăperile (5-10 minute) pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon, gaz incolor și inodor care provoacă intoxicații mortale.

Chiar și în ger, aerisiți scurt și periodic încăperile (5-10 minute) pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon, gaz incolor și inodor care provoacă intoxicații mortale. Echipare adecvată în aer liber Purtați haine în mai multe straturi, căciulă, fulare, mănuși și încălțăminte impermeabilă. Limitați deplasările neesențiale în orele cu temperaturi foarte scăzute (dimineața devreme și noaptea târziu).

Purtați haine în mai multe straturi, căciulă, fulare, mănuși și încălțăminte impermeabilă. Limitați deplasările neesențiale în orele cu temperaturi foarte scăzute (dimineața devreme și noaptea târziu). Protejarea instalațiilor de apă Izolați țevile expuse la frig și lăsați un robinet să picure ușor pentru a preveni înghețul și spargerea conductelor.

Izolați țevile expuse la frig și lăsați un robinet să picure ușor pentru a preveni înghețul și spargerea conductelor. Atenție la aparatele electrice Evitați supraîncărcarea prizelor și utilizarea simultană a mai multor aparate de mare consum (radiatoare, aeroterme, plite electrice) pe aceeași priză sau prelungitor.

Evitați supraîncărcarea prizelor și utilizarea simultană a mai multor aparate de mare consum (radiatoare, aeroterme, plite electrice) pe aceeași priză sau prelungitor. Protecția persoanelor vulnerabile și a animalelor Verificați periodic vecinii vârstnici sau persoanele singure. Dacă observați persoane fără adăpost expuse gerului, sunați imediat la 112. Asigurați adăpost, hrană și apă neînghețată pentru animalele de companie și cele din gospodării.

ISU Suceava îndeamnă populația să manifeste solidaritate și empatie în această perioadă geroasă și să anunțe imediat autoritățile (112) în cazul în care observă persoane aflate în dificultate din cauza frigului.

Pentru informații actualizate și sfaturi suplimentare de pregătire pentru situații de urgență, accesați platforma națională fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU (disponibilă pe App Store și Google Play), care oferă ghiduri practice și alerte în timp real.