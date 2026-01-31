Agresiune în Mitocu Dragomirnei: Primarul Radu Reziuc, cercetat penal pentru loviri, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor după reclamația concubinei și a fiicei acesteia



Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este cercetat penal după ce pe 29 ianuarie 2026 ar fi agresat fizic o femeie de 41 de ani din Siminicea cu care locuia în concubinaj și pe fiica acesteia de aproximativ 20 de ani. Cele două au depus plângere la Poliția Salcea pe 30 ianuarie, prezentând certificat medico-legal cu 5 zile de îngrijiri medicale, iar în urma evaluării riscului au fost emise două ordine provizorii de protecție.

Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc într-o cabană din Mitocu Dragomirnei în care primarul locuia împreună cu concubina sa (41 de ani) și cu fiica acesteia dintr-o relație anterioară (aproximativ 20 de ani), construcție realizată de primar împreună cu fosta soție și pe care Reziuc a trecut-o pe numele amantei.

Cele două femei, mamă și fiică, au susținut că în 28 ianuarie seara, o ceartă a devenit violentă, iar Reziuc le-ar fi lovit. În declarații, reclamantele au menționat că în timpul agresiunii au observat un obiect care semăna cu un toc de pistol, creându-le o stare de temere și lipsindu-le temporar de libertate.

Acest fapt a generat suspiciuni privind deținerea ilegală a unei arme de foc întrucât verificările în bazele de date au arătat că Radu Reziuc nu figurează ca deținător legal de armă letală.

Pentru lămuriri, în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, pe baza autorizației emise de instanță, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare la două locații: casa bătrânească a părinților primarului (unde acesta are și domiciliu) și cabana în care s-a petrecut presupusa agresiune. Perchezițiile au fost sprijinite de pompieri de la ISU Suceava, care au secat un ochi de apă din curtea cabanei pentru a verifica dacă arma ar fi fost aruncată acolo. Nu a fost descoperit niciun pistol sau altă armă de foc.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate obiecte de îmbrăcăminte purtate de cele două femei în seara incidentului (29 ianuarie), care vor fi expertizate. Primarul Radu Reziuc nu se afla în localitate în momentul descinderilor, dar a fost reprezentat de un avocat. Mama sa a facilitat accesul în locuințe, punând la dispoziție cheile. Reziuc a transmis că se va întoarce în scurt timp și va oferi explicații complete în fața anchetatorilor.

Cele două reclamante au părăsit cabana în dimineața zilei de 30 ianuarie cu mașina personală și s-au prezentat la Poliția Salcea în jurul orei 16:30, unde au depus plângere și au prezentat certificatul medico-legal emis în aceeași zi (5 zile de îngrijiri medicale). În baza declarațiilor și a evaluării riscului, polițiștii au emis două ordine provizorii de protecție, obligându-l pe Radu Reziuc să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de mamă și fiică, care au domiciliul în comuna Siminicea.

În cauză s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

loviri sau alte violențe (art. 193 Cod Penal)

lipsire de libertate în mod nelegal (art. 205 Cod Penal)

nerespectarea regimului armelor și munițiilor (art. 342 Cod Penal –, urmând a fi stabilită încadrarea exactă după administrarea probelor)