Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:Bilanțul anului 2025, sub ocrotirea Sfântului Ioan cel Nou – proiecte de 34,5 milioane euro și sprijin concret pentru sinistrați

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a încheiat anul 2025 cu un bilanț consistent al activității pastorale, administrative, culturale, educaționale și social-filantropice, prezentat astăzi, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în cadrul Adunării Eparhiale. Întâlnirea, desfășurată la Centrul Eparhial sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu participarea Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, a fost marcată de Te-Deum-ul de mulțumire săvârșit în paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și de vizionarea retrospectivelor video și tipărite ale anului.

Anul 2025 a fost dedicat „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. Întreaga activitate eparhială s-a desfășurat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei și al eparhiei, a cărui prezență sfințitoare a fost invocată ca sprijin în buna chivernisire și transparența administrativă.

Lucrările au început cu ședințele celor cinci comisii ale Adunării Eparhiale (administrativ-bisericească, culturală și educațională, economică-bugetară și patrimonială, social-filantropică, organizatorică-juridică și de validare), urmate de ședința în plen în Sala „Pimen Arhiepiscopul”. Un moment emoționant a fost vizionarea filmului „2025 – Retrospectiva unei împreună-lucrări în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților”, realizat de Sectorul Media și Comunicare, care a prezentat principalele împliniri ale anului.

Dintre realizările majore evidențiate:

Ajutor umanitar în urma inundațiilor din iulie 2025 – Eparhia a intervenit imediat în zona Broșteni, oferind sprijin direct sinistraților: două case reconstruite integral, trei locuințe reparate, mese zilnice pentru afectați și echipe de intervenție, distribuire de alimente, produse de igienă și curățenie, participare la deblocarea căilor de acces și evacuarea aluviunilor.

– Eparhia a intervenit imediat în zona Broșteni, oferind sprijin direct sinistraților: două case reconstruite integral, trei locuințe reparate, mese zilnice pentru afectați și echipe de intervenție, distribuire de alimente, produse de igienă și curățenie, participare la deblocarea căilor de acces și evacuarea aluviunilor. Proiecte cu finanțare europeană și de la bugetul de stat – Au fost contractate și implementate proiecte în valoare totală de 34,5 milioane de euro în domeniile patrimoniu, social și energie verde. Printre acestea se numără două centre multifuncționale pentru copii din familii defavorizate (în proximitatea Liceului Teologic și în comuna Mitocu Dragomirnei), prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

– Au fost contractate și implementate proiecte în valoare totală de în domeniile patrimoniu, social și energie verde. Printre acestea se numără două centre multifuncționale pentru copii din familii defavorizate (în proximitatea Liceului Teologic și în comuna Mitocu Dragomirnei), prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Activități educaționale și catehetice – Continuarea parteneriatului Școală-Biserică, formarea continuă a clericilor, examene eparhiale, proiecte dedicate elevilor, profesorilor și părinților, tabere, competiții sportive (fotbal, șah), ateliere, excursii, simpozioane, lansări de carte și festivaluri.

– Continuarea parteneriatului Școală-Biserică, formarea continuă a clericilor, examene eparhiale, proiecte dedicate elevilor, profesorilor și părinților, tabere, competiții sportive (fotbal, șah), ateliere, excursii, simpozioane, lansări de carte și festivaluri. Lucrări edilitare – Construcții noi de biserici, case parohiale și sociale, restaurări, consolidări și pictări de locașuri de cult, clopotnițe noi sau restaurate.

Raportul anual de activitate (peste 500 de pagini, tipărit la Editura Crimca) și filmul retrospectiv au fost apreciate unanim de membrii Adunării Eparhiale, clerici și mireni, precum și de invitații prezenți: Gheorghe Șoldan (președintele Consiliului Județean Suceava), Traian Andronachi (prefectul județului Suceava), prof. Daniela Ceredeev (inspector școlar pentru Religie), general (r) Ion Burlui (președinte Filiala Suceava a Cultului Eroilor „Regina Maria”), Mihai Lițu (șeful Ocolului Silvic Breaza) și Valentin Luță (primarul Horodnic de Sus).

În mesajul său de bilanț, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a subliniat că evaluarea activității nu este o simplă contabilitate, ci un act de responsabilitate spirituală: „Rezultatele obținute reprezintă rodul unui efort colectiv, susținut și riguros. Ierarhi, vicar, consilieri, protopopi, exarhi, stareți, clerici, monahi, profesori de religie și inspectori școlari, susținuți de autoritățile locale și centrale, au colaborat asumându-și responsabilitățile cu profesionalism.”

„Să nu uitați că, din ce în ce mai mult, aici, în Suceava Sfântului Ioan se simte nevoia construirii unei catedrale astfel încât slujbele, mai ales pe timp de iarnă, să nu mai fie săvârșite afară, în aer liber, vremea nefiind întotdeauna atât de prietenoasă cu noi”, se arată în mesajul IPS Calinic.

Adunarea a aprobat raportul anual, iar participanții au primit în dar volumul „Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih. Repere morale în căutarea sensului” (semnat de ÎPS Calinic) și „Zilnicarul pentru gânduri, gusturi și fapte bune 2026”, precum și Diploma „Mitropolit Vladimir de Repta”, acordată în contextul centenarului trecerii la cele veșnice a vrednicului de pomenire Mitropolit al Bucovinei.

Întreaga lucrare a anului 2025 a fost încredințată mijlocirii Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul eparhiei, cu rugăciunea ca Dumnezeu să binecuvânteze și anul 2026 cu roade duhovnicești și împliniri spre slava Sa și binele credincioșilor din Bucovina.