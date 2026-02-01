Primăria Suceava continuă licitația pentru locuri de parcare în Suceava în cartierul Burdujeni. Lansarea licitației va fi luni, 2 februarie, ora 17:00 – Lista blocurilor eligibile



Primăria Municipiului Suceava continuă licitația electronică pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu/reședință în cartierul Burdujeni. Procedura va fi deschisă începând de luni, 2 februarie 2026, ora 17:00, pe platforma dedicată https://parcari.primariasv.ro/.

Această etapă se adresează în principal locuitorilor din blocurile de pe străzile Amurgului, Avântului, Baladei, Calea Unirii, Călimani, Mircea Damaschin Muncii, Rândunicii și Tineretului.

Primăria precizează că participarea este condiționată de îndeplinirea criteriilor din regulament: lipsa datoriilor la bugetul local, dovada domiciliului/reședinței/vizei de flotant în zona respectivă și deținerea unui autoturism în proprietate sau folosință.

În prima etapă (deschisă pe 29 ianuarie), au fost scoase la licitație 600 de locuri pe strada Păcii (Burdujeni), pentru care s-au înregistrat peste 300 de cereri în primele zile. Cea mai mare ofertă depusă a ajuns la 1.000 lei/an/loc. Dacă vor rămâne locuri neocupate după finalizarea etapei curente, acestea vor intra în etapa a doua.

Înscrierea și licitarea se fac exclusiv online pe https://parcari.primariasv.ro/. Prețul de pornire rămâne 500 lei/an/loc de parcare, iar câștigătorul este cel care oferă cea mai mare sumă. Plata se face în contul Primăriei după atribuire.

Pentru detalii suplimentare, regulamentul complet și statusul live al licitației, accesați:

Platforma oficială: https://parcari.primariasv.ro/

Site-ul Primăriei: https://www.primariasv.ro/

Contact Serviciul Parcări Auto cu Autotaxare: 0725.055.135 sau [email protected]