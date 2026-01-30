Accident rutier la Ipotești:Tânăr de 20 de ani rănit după ce a pierdut controlul mașinii și a lovit un gard



Un tânăr de 20 de ani din satul Lisaura, comuna Ipotești, a fost rănit joi seară într-un accident rutier produs la intersecția dintre strada Mircea cel Bătrân și drumul comunal DC 69, în interiorul localității Lisaura.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:00. Conducătorul unui autoturism marca BMW 318D, având direcția de deplasare dinspre DJ 208A spre strada Sfântul Dumitru, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției. Mașina a pătruns în intersecția cu DC 69 și a intrat în coliziune cu un gard.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava cu un echipaj SMURD. După investigații medicale, i s-a stabilit diagnosticul de contuzie a membrelor superioare bilaterale. Victima nu a necesitat internare.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.