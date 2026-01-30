Bărbat arestat preventiv la Gura Humorului după șase spargeri și efracții cu prejudiciu de mii de lei



Poliția Orașului Gura Humorului a finalizat cercetările într-un dosar complex de furt calificat în formă continuată, iar un judecător de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru șase acte materiale de efracție și sustragere de bunuri și bani din diverse locații publice din oraș.

Astfel, la data de 29 ianuarie 2026, Judecătoria Gura Humorului a emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile față de un suspect, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a pus în mișcare acțiunea penală sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Potrivit probatoriului administrat de lucrătorii Compartimentului Investigații Criminale, suspectul a comis următoarele fapte:

În noaptea de 16 februarie 2025, a forțat patru încuietori și lacăte de la un frigider și o cutie metalică din exteriorul magazinului-terasă al unei firme din Parcul Ariniș, sustrăgând produse în valoare de aproximativ 1.200 lei, transportate cu un căruț pregătit dinainte. În noaptea de 19/20 noiembrie 2025, a forțat ușa unui dulap metalic la același punct de lucru, sustrăgând produse în valoare de 460 lei. În noaptea de 23/24 decembrie 2025, a forțat frigiderul cu băuturi răcoritoare din fața aceluiași punct de lucru, sustrăgând sucuri în valoare totală de 1.980 lei. În noaptea de 7/8 ianuarie 2026, a pătruns într-o spălătorie auto tip „wash and go” de pe str. Mihail Kogălniceanu), forțând cinci casete securizate pentru încasări și cauzând un prejudiciu de 1.000 lei (bani sustrși + bunuri distruse). În aceeași noapte de 7/8 ianuarie 2026, a pătruns într-o altă spălătorie auto tip „wash and go” de pe str. Ștefan cel Mare, forțând trei casete securizate și cauzând un prejudiciu de 3.100 lei (bani sustrși, cutie colectoare și bunuri distruse). În noaptea de 20/21 ianuarie 2026, a forțat cinci aparate de încasare la o spălătorie auto tip „self wash” de pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, sustrăgând bani și cauzând un prejudiciu de 1.000 lei.

După reținerea de 24 de ore, suspectul a fost prezentat Judecătoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventivă, propunere admisă de instanță. Cel în cauză a fost escortat și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vaslui.

Cercetările au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, iar probatoriul include percheziții domiciliare și mijloace tehnice de probă. Prejudiciul total cauzat depășește 9.000 lei.