Agresiune gravă la Fălticeni: Victimă cu doi dinți din față scoși în urma bătăii; doi inculpați sub control judiciar pentru vătămare corporală și furt calificat

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus, la data de 26 ianuarie 2026, luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală și furt calificat.

Potrivit anchetei, pe o stradă din municipiul Fălticeni, cei doi inculpați au exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, provocându-i un prejudiciu estetic grav și permanent prin expulzia a doi dinți din partea central-laterală a arcadei dentare superioare, precum și leziuni traumatice care necesită 28-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Prin apariția complicațiilor cauzate de agresiune, victima a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență, care a pus în primejdie viața acesteia.

Pentru strângerea probelor și aflarea adevărului, procurorii au dispus efectuarea de percheziții domiciliare la locuințele inculpaților.

Totodată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus, la data de 27 ianuarie 2026, măsura controlului judiciar pe 60 de zile față de unul dintre agresori, cercetat pentru două infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Acesta, deși avea emis un ordin de protecție provizoriu împotriva sa (confirmat de procuror la 25 ianuarie 2026), s-a deplasat la locuința victimei în datele de 23 și 26 ianuarie 2026, fiind în stare avansată de ebrietate. Ordinul impunea evacuarea temporară din locuință și păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de victimă și domiciliul acesteia din Mălini.