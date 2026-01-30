Gheorghe Șoldan anunță începerea lucrărilor la fostul CNIPT: Transformăm o clădire ajunsă într-o stare deplorabilă, din centrul Sucevei, într-un imobil modern



Fostul Centru Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din centrul municipiului Suceava, degradat de ani buni din cauza infiltrațiilor de apă și a lipsei intervențiilor, intră într-un amplu proces de modernizare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, vineri, semnarea contractului cu societatea câștigătoare a licitației publice, iar lucrările vor începe oficial luni, 2 februarie 2026, conform Ordinului de începere emis.

Valoarea totală a investiției, asigurată integral din bugetul propriu al Consiliului Județean Suceava, este de aproximativ 1,88 milioane de lei (fără TVA), iar durata de execuție este de șase luni. Proiectul vizează transformarea clădirii într-un imobil modern, funcțional și reprezentativ pentru oraș, în contextul în care este situată într-o zonă centrală cu trafic pietonal intens și potențial turistic ridicat.

Lucrările includ hidroizolarea soclului în zona demisolului, refacerea sistemului de drenare a apelor pluviale și a hidroizolației terasei, reabilitarea completă a fațadei pe toate laturile, modernizarea sistemelor de ventilație din grupurile sanitare, refacerea finisajelor interioare și a grupurilor sanitare, instalarea unui nou sistem de iluminat exterior și îmbunătățirea eficienței energetice. Un element distinctiv va fi montarea unei hărți turistice reprezentative a județului Suceava, de mari dimensiuni, realizată în grafică 3D, care să servească atât turiștilor, cât și localnicilor.

„Încă din primul an de mandat am decis să intervenim și am asigurat fondurile necesare pentru reabilitarea acestei clădiri. Îmi doresc ca, în vara acestui an, să redăm Sucevei un imobil modern, mai ales în contextul în care suntem în plin proces de modernizare și a Bibliotecii Bucovinei – ambele obiective fiind în administrarea Consiliului Județean Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Degradarea continuă a clădirii a fost semnalată frecvent de ani de zile de trecători și turiști, infiltrațiile și aspectul neîngrijit afectând imaginea centrului orașului. Proiectul vine ca un răspuns concret la aceste probleme, contribuind la revitalizarea zonei și la creșterea atractivității Sucevei ca destinație turistică și administrativă. Reacțiile din comunitate sunt pozitive, mulți suceveni văzând în intervenție un pas necesar pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului urban.