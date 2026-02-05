Muzeul Național al Bucovinei continuă la Cetatea de Scaun a Sucevei proiectul de educație muzeală „Atestarea documentară a Cetății de Scaun a Sucevei”



Muzeul Național al Bucovinei organizează, la Cetatea de Scaun a Sucevei, un nou proiect educațional dedicat elevilor, cu tema „Atestarea documentară a Cetății de Scaun a Sucevei”. Activitatea îi invită pe participanți să descopere tainele scrierii cu caractere chirilice și să experimenteze utilizarea instrumentelor de scris din perioada medievală.

Prin acest proiect, elevii vor pătrunde în atmosfera Evului Mediu moldovenesc, perioadă în care slava veche a fost limba oficială de redactare a textelor bisericești, a actelor de cancelarie, a documentelor diplomatice, a manuscriselor și a cărților. Scopul principal este familiarizarea tinerilor cu noțiuni de redactare în caractere chirilice, pornind de la primul act care atestă documentar cei 638 de ani de existență ai Cetății de Scaun a Sucevei.

Participanții vor intra în rolul scriitorilor de cancelarie – grămătici, logofeți și copiști – și vor încerca traducerea și descifrarea documentului redactat chiar la Cetatea de Scaun a Sucevei. Activitatea este strâns legată de numele și faptele voievodului Petru I Mușat, cel care a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava, schimbând astfel destinul orașului.

Proiectul se adresează elevilor din clasele VII–XII și se desfășoară pe bază de programare prealabilă. Cadrele didactice interesate pot obține detalii suplimentare și pot face programări la numărul de telefon 0784 275 644 sau direct la Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.