Administrația Națională de Meteorologie avertizează: precipitații moderate și intensificări ale vântului în majoritatea țării, inclusiv Suceava, până vineri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 5 februarie 2026, ora 10:00 – 6 februarie 2026, ora 10:00, care vizează precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Conform avertizării, în intervalul menționat vor predomina ploile în majoritatea regiunilor. În noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie), pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei se vor semnala și lapoviță și ninsoare, condițiile de polei menținându-se în continuare. La munte, la altitudini peste 1.500 m, vor predomina ninsorile.

Cantitățile de apă estimate sunt de 10…20 l/mp în sud și est, iar în nord-estul Munteniei și sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp. Aceste valori pot agrava situațiile de polei deja existente pe drumuri, poduri și viaducte, mai ales în zonele joase ale județului Suceava.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și estice, dar și pe arii mai restrânse în restul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor depăși 80…90 km/h, ceea ce poate crea dificultăți suplimentare în trafic și în zonele expuse.