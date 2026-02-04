Incendiu la un microbuz de transport persoane pe DN17, între Ilișești și Păltinoasa



Un microbuz de transport persoane a luat foc, miercuri seară, pe DN17, pe sectorul dintre localitățile Ilișești și Păltinoasa.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la momentul izbucnirii incendiului în interiorul vehiculului se afla doar șoferul, care nu a fost rănit și nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și ai Stației de Pompieri Gura Humorului au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreg microbuzul. Pompierii au reușit localizarea rapidă a flăcărilor și, la ora transmiterii informațiilor, lucrau pentru lichidarea completă a incendiului.