Biciclist rănit grav după cădere pe gheață la Putna

Un bărbat a suferit vătămări grave la picior după ce a căzut de pe bicicletă, marți, 3 februarie 2026, în jurul orei 12:50, pe drumul comunal Putna, în apropierea gării din satul Gura-Putnei, comuna Gălănești.

Secția 4 Poliție Rurală Gălănești a fost sesizată la ora 13:02 prin 112 cu privire la faptul că o persoană a căzut de pe bicicletă și s-a lovit la picior. Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul se deplasa cu bicicleta pe drumul comunal Putna, iar din cauza gheții care acoperea partea carosabilă, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, lovindu-se la nivelul piciorului stâng.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Vicovu de Sus, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Victimei i s-a stabilit diagnosticul de „suspect fractură femur”, fiind rănit grav. Bărbatul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Persoana vătămată a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.