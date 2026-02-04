Adolescent de 16 ani decedat la ATI după accidentul cu motocicleta în Zvoriștea. Dosar penal pentru ucidere din culpă și mai multe infracțiuni rutiere



Un tânăr de 16 ani, din Zvoriștea, a decedat marți seară, 3 februarie 2026, la ora 22:28, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – Secția ATI, unde era internat din 27 ianuarie 2026 în urma unui accident rutier grav cu motocicleta.

Accidentul s-a produs în 27 ianuarie 2026, în jurul orei 23:30, pe un drum comunal neclasificat de pe raza localității Zvoriștea. Lucrătorii Serviciului Poliției Rurale Adâncata au fost sesizați la ora 23:51 cu privire la un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane, dintre care una nu prezenta semne vitale la sosirea echipajelor.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un tânăr de 17 ani a condus o motocicletă KTM 525 (culoare portocaliu, fără alte date de identificare), pe zona mediană a drumului, din direcția DN29A spre DJ291A (loc. Dealu). În dreptul imobilului cu nr. 385, a intrat în coliziune frontală cu o altă motocicletă (culoare neagră și șasiu verde, fără date de identificare), condusă de tânărul de 16 ani, care circula pe zona mediană din sens opus.

În urma impactului, ambii conducători au suferit vătămări corporale și au fost transportați de ambulanță la Spitalul Județean Suceava. Diagnosticele inițiale au fost: policontuzionat prin accident rutier cu traumatism toracic pentru cel de 17 ani și policontuzionat cu traumatism cranio-cerebral, plagă contuză, fractură de mandibulă cu deplasare, escoriații abdomen și fractură braț drept pentru cel de 16 ani.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, conducere a unui vehicul fără permis de conducere și ucidere din culpă.