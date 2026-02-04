Femeie accidentată după ce a alunecat pe gheață lângă o autoutilitară de salubritate în Câmpulung Moldovenesc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident s-a produs marți, 3 februarie 2026, în jurul orei 12:45, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Câmpulung Moldovenesc. O femeie a fost accidentată după ce a căzut în apropierea unei autoutilitare de colectare a deșeurilor.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați prin apel la 112 și s-au deplasat imediat la locul indicat. Din cercetările efectuate a rezultat că un conducător auto, în vârstă de 59 de ani, care se afla la volanul unei autoutilitare marca Ford destinată strângerii deșeurilor, se deplasa cu viteză redusă pe strada Alexandru cel Bun.

Conform relatărilor conducătorului auto, în timp ce efectua manevre specifice activității, a observat o persoană de sex feminin căzută în partea lateral-spate a autovehiculului. Victima, o femeie de 68 de ani, a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde cadrele medicale au stabilit diagnosticul de policontuzionat prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral.

Martorii prezenți la fața locului au declarat că femeia ar fi alunecat pe carosabilul acoperit cu gheață și zăpadă chiar în momentul în care se afla în imediata apropiere a autoutilitarei, fiind ulterior acroșată ușor de vehicul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier.