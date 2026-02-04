Șoferul unui camion prins băut la volan, dimineața devreme, pe DN 2 Suceava- Siret



Polițiștii Serviciului Rutier Suceava au depistat un conducător auto care se afla sub influența alcoolului, în timp ce se afla la volanul unei autoutilitare pe DN 2, în zona Suceava – Siret.

În cadrul unei acțiuni specifice pentru combaterea excesului de viteză și a neregulilor la depășire, echipajul de poliție a oprit pentru control, luni dimineața, o autoutilitară marca MAN. Verificările în bazele de date au arătat că inspecția tehnică periodică a vehiculului expirase pe 23 ianuarie 2026.

La volan a fost identificat un bărbat de 32 de ani, din comuna Broscăuți, județul Botoșani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest la ora 08:21, rezultatul indicând o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca urmare, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, secția CPU, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.