Confederația Generală a Muncii – UGSR: Distrugerea patrimoniului sindicatelor continuă. Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, în prag de preluare ilegală



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Confederația Generală a Muncii – Uniunea Generală a Sindicatelor din România (CGM – UGSR) atrage atenția asupra unei noi tentative de preluare ilegală a patrimoniului sindical, vizând de această dată Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava.

În comunicat se arată că președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat recent o inițiativă legislativă care ar permite administrațiilor locale să preia imobilele sindicatelor aflate în stare de degradare, pentru renovare și redare comunității.

CGM – UGSR consideră că această inițiativă, deși aparent lăudabilă pentru salvarea clădirilor, reprezintă o nouă ilegalitate menită să repare o ilegalitate mai veche: preluarea frauduloasă a patrimoniului UGSR după 1990 prin falsificarea unor documente esențiale. Potrivit confederației, împărțirea patrimoniului s-a făcut pe baza unui proces-verbal din 4 iulie 1990, care conține semnătura falsificată a președintelui Comitetului Național Provizoriu de Organizare a Sindicatelor Libere, și a unei „Tranzacții Generale” din 7 noiembrie 1991, bazată pe același act falsificat.

Confederația susține că patrimoniul UGSR, estimat la sute de milioane de euro, a fost devalizat de confederațiile sindicale înființate după 1990 (CNSLR, Cartel Alfa, Frăția, CSDR, BNS), prin vânzări, închirieri dubioase și lăsarea în paragină a unor clădiri, inclusiv case de cultură din Târgu Jiu, Rovinari, Orșova, Baia Mare, Focșani și altele. Banii obținuți ar fi intrat în buzunarele liderilor sindicali și acoliților acestora.

CGM – UGSR precizează că orice formă de instrăinare a patrimoniului sindical este ilegală conform Convenției de la San Francisco din 1945, care stabilește caracterul indivizibil al acestuia. Confederația consideră că preluarea de către autorități locale nu rezolvă problema, ci o agravează, propunând în schimb parteneriate cu proprietarul de drept – CGM – UGSR – pentru administrare și renovare.

„Facem încă o dată apel la instituțiile statului să oprească această ilegalitate pregătită. Este dureros și neeficient ca acest patrimoniu să fie distrus. Prin funcționare, acesta poate aduce contribuții la bugetul statului, poate crea locuri de muncă, dezvolta cultura și, nu în ultimul rând, poate oferi beneficii membrilor de sindicat și pensionarilor, cei care au contribuit la construirea lui”, se arată în comunicatul semnat de președintele CGM – UGSR, Dragoș Vasile Frumosu.

Inițiativa legislativă anunțată de președintele CJ Suceava este văzută ca o încercare de a legaliza o stare de fapt ilegală, iar confederația avertizează că orice astfel de preluare va fi contestată în instanță.