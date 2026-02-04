Daria Silișteanu, aur și record mondial la Campionatele Europene de înot în ape înghețate. Eleva de 16 ani din Fălticeni a scris istorie pentru România



Daria Silișteanu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record mondial la Campionatele Europene de înot în ape înghețate, desfășurate în stațiunea italiană Molveno, în perioada 3-7 februarie 2026.

Sportiva antrenată de prof. Andrei Pinticanu a triumfat la 50 m spate, reușind un timp de 31 secunde și 34/100, doborând recordul continental și mondial în una dintre cele mai dure probe ale competiției. Performanța a fost obținută în condiții extreme, cu ape la temperaturi foarte scăzute, unde rezistența fizică și tăria mentală sunt decisive.

Daria Silișteanu și-a depășit adversarele printr-un ritm constant și o determinare remarcabilă, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european. Rezultatul reprezintă o premieră istorică pentru înotul românesc în ape înghețate și o realizare de excepție pentru sportul sucevean.

„Întreaga comunitate a Colegiului Național «Nicu Gane», alături de profesorii și colegii săi, o felicită pentru această performanță care inspiră și motivează o întreagă generație. Daria nu este doar o campioană, ci un simbol al curajului, al ambiției și al excelenței”, a transmis directorul adjunct Luminița Corbu.

Campionatele Europene de înot în ape înghețate reprezintă o competiție de mare dificultate, care testează limitele umane în medii ostile.