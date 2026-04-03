Gospodării inundate la Mitocu Dragomirnei: Pompierii evacuează apa acumulată în urma precipitațiilor

Echipe de intervenție ale pompierilor militari din cadrul Detașamentului Suceava, împreună cu voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Mitocu Dragomirnei, acționează vineri seara pentru evacuarea apei acumulate în patru gospodării din localitatea Mitocu Dragomirnei.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, intervenția a fost declanșată în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă, care au determinat acumularea de apă în curți și locuințe. Pompierii acționează cu două autospeciale de intervenție dotate cu accesorii specifice pentru evacuarea apei, precum și cu o motopompă remorcabilă.

Operațiunea se desfășoară cu scopul de a elimina cât mai rapid apa și de a preveni pagube mai mari la bunurile cetățenilor.

Pompierii suceveni rămân mobilizați și monitorizează în continuare zonele vulnerabile din județ, îndeosebi în contextul avertizărilor meteorologice care anunță ploi moderate în continuare.