Primăria Suceava face public documentul care l-a determinat pe prefectul Traian Andronachi să atace în instanță regulamentul parcărilor

Primăria Municipiului Suceava a făcut public vineri, 3 aprilie, un răspuns transmis Instituției Prefectului – Județul Suceava, prin care explică legalitatea Hotărârilor Consiliului Local privind Regulamentul parcărilor de domiciliu și taxele locale pentru 2026.

Documentul, semnat de primarul Vasile Rîmbu și secretarul general Alexandru Moldovan, a fost formulat ca răspuns la adresa Prefecturii adresată Consiliului Local al Municipiului Suceava (nu primarului).

În urma analizei actului administrativ privind regulamentul parcărilor de domiciliu, Instituția Prefectului a identificat probleme serioase de legalitate și de respectare a principiilor constituționale și administrative și a solicitat Consiliului Local Suceava reanalizarea și corectarea prevederilor regulamentului.

Primarul Vasile Rîmbu, a prezentat în ședința din 31 martie 2026 a Consiliului Local textul unei adrese transmise Prefecturii ca răspuns la „scrisorica” primită de la autoritatea ce asigură verificarea legalității actelor administrației publice locale din județul Suceava, fără însă să supună votului un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local Suceava, cel sesizat de prefect, să răspundă criticilor.

Primăria Suceava recunoaște prin document oficial, respectiv o informare către consilierii locali, că răspunsul oferit Prefecturii nu este cel al Consiliului Local Suceava care nu a fost consultat prin vot, ci doar un document semnat de primar și secretarul general, persoane care nu au votat hotărârea de Consiliu Local criticată

Vasile Rîmbu a și luat în bășcălie controlul de legalitate făcut de Instituția Prefectului lăsând să se înțeleagă că verificarea a fost făcută cu AI.

„Eu n-aș miza foarte mult pe inteligența artificială, pentru că ea generează date cu caracter generic, fără a merge în particular. Eu zic că inteligența noastră naturală este foarte, foarte utilă și o putem folosi fără niciun fel de rezerve”, a declarat primarul Vasile Rîmbu, făcând referire directă la modul în care a fost analizată problema de către Instituția Prefectului.

Mai mult, în aceeași ședință, la inițiativa lui Vasile Rîmbu, chiar a fost adoptată o hotărâre prin care s-a format o comisie care să elaboreze un nou regulament al parcărilor de domiciliu, recunoscând implicit că regulamentul actual este greșit.

De menționat este că în răspunsul transmis Prefecturii Suceava Primăria subliniază că actele administrative criticate au fost adoptate cu respectarea strictă a procedurilor de transparență decizională, a normelor de tehnică legislativă și a legislației specifice în vigoare la momentul adoptării.

Principalele argumente prezentate de Primărie:

Proiectele au intrat în transparență decizională prin publicare pe site-ul instituției și au fost supuse dezbaterii publice.

Regulamentul parcărilor se bazează pe competența exclusivă a consiliului local de a administra domeniul public și privat, iar atribuirea locurilor prin licitație publică este expres prevăzută de Codul Administrativ.

Taxa de salubrizare și celelalte taxe locale au fost fundamentate pe normativele ANRSC și pe datele reale ale serviciului de salubrizare.

Primăria respinge interpretările Prefecturii care ar intra în domeniul oportunității administrative, atribut exclusiv al autorității locale.

În același timp, în adresă se arată că primarul Vasile Rîmbu a inițiat deja un proiect de hotărâre pentru modificarea și îmbunătățirea Regulamentului parcărilor, care a fost supus analizei consilierilor locali în ședința din 31 martie 2026.

Reacția Prefectului:

Ulterior primirii răspunsului, prefectul Traian Andronachi a declarat public că procedura nu a fost îndeplinită corespunzător și a atacat vineri, 3 aprilie 2026, Hotărârea Consiliului Local în instanța de contencios administrativ. Potrivit prefectului, actul este suspendat de drept până la soluționarea cauzei.

Situația rămâne tensionată, cele două instituții având puncte de vedere diferite asupra legalității și oportunității regulamentului privind parcările de domiciliu.

Pașii pe care îi urmează prefectul atunci când constată nelegalitatea unui act administrativ al unei autorități publice locale (consiliu local / primar)

Procedura este reglementată în principal de O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ (art. 249, 252, 255) și de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

1. Verificarea legalității (controlul de legalitate)

Prefectul are obligația legală de a verifica legalitatea tuturor actelor administrative emise de consiliul local și de primar (hotărâri de consiliu local, dispoziții ale primarului etc.).

Verificarea se face din oficiu sau la sesizare.

Dacă prefectul constată nelegalitatea actului verificat (încălcarea legii, a principiilor de drept sau a procedurii), trece la pasul următor.

2. Trimiterea plângerii prealabile (cererea de reanalizare / revocare)

Prefectul trimite autorității emitente (Consiliul Local) o plângere prealabilă (cerere formală de reexaminare).

(cerere formală de reexaminare). În această adresă solicită revocarea sau modificarea actului ilegal.

actului ilegal. De obicei, prefectul cere ca revocarea să se facă în prima ședință a consiliului local .

. Această etapă este obligatorie înainte de a merge în instanță.

3. Așteptarea răspunsului consiliului local

Consiliul Local are obligația să analizeze solicitarea prefectului.

Dacă revocă sau modifică actul conform cererii prefectului → procedura se încheie.

Dacă nu revocă actul (sau nu răspunde în termen) → prefectul are dreptul să meargă în instanță.

4. Sesizarea instanței de contencios administrativ

Prefectul introduce acțiune în anulare la Tribunalul competent.

la Tribunalul competent. Termenul de introducere a acțiunii este, în general, de 6 luni de la data la care prefectul a cunoscut actul nelegal (art. 11 din Legea 554/2004).

de la data la care prefectul a cunoscut actul nelegal (art. 11 din Legea 554/2004). Odată depusă acțiunea de către prefect, hotărârea atacată se suspendă de drept până la soluționarea definitivă a cauzei.