Dinamo București a dominat CSU Suceava și s-a impus cu 37-24 în Liga Zimbrilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa Dinamo București a obținut o victorie clară în fața formației CSU Suceava, scor 37-24, în cadrul etapei a 18-a a Ligii Zimbrilor – masculin.

Meciul, disputat pe terenul echipei bucureștene, a confirmat diferența de valoare dintre cele două echipe. Dinamo a controlat jocul de la început până la final, impunându-se prin ritm rapid și eficiență la finalizare, în timp ce sucevenii au avut momente bune, dar nu au reușit să țină pasul pe tot parcursul partidei.

CSU Suceava a intrat pe teren cu ambiție, conștientă de dificultatea întâlnirii cu una dintre cele mai puternice echipe din campionat, dar diferența s-a accentuat treptat, mai ales în repriza a doua.

Sursa foto: Dinamo București