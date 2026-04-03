Cetatea 1932 Suceava, debut cu victorie în play-off-ul Ligii a III-a

Cetatea 1932 Suceava a debutat cu succes în play-off-ul Ligii a III-a, impunându-se cu scorul de 3-1 în fața formației KSE Târgu Secuiesc, într-un meci în care sucevenii au dominat jocul.

Partida a avut un moment cheie în minutul 38, când oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Vlad Mihalcea. Cu toate acestea, cei din Târgu Secuiesc au reușit să deschidă scorul în minutul 52, prin Norbert Barta.

Reacția echipei pregătite de Petre Grigoraș nu a întârziat. Răzvan Gorovei a restabilit egalitatea în minutul 57, iar finalul de joc a aparținut în totalitate gazdelor. Ruslan Chelari a punctat pentru 2-1 în minutul 85, iar Ilie Marian a închis tabela un minut mai târziu, consfințind victoria Cetății.

Formula de start utilizată de suceveni a fost: Ciobanu – Buceac, Chelari, Perju, Bai, Sumanariu, Cerlincă, Tucaliuc, Gorovei, Ferhaoui și Răducan. Pe parcursul meciului au mai fost introduși Frunză, Ilie, Zaharia și Nițu.

În etapa următoare, Cetatea 1932 Suceava va evolua în deplasare împotriva formației Sporting Liești, într-o partidă programată vineri, 10 aprilie, de la ora 17:00.