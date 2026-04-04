Concert pascal cu Ovidiu Lipan Țăndărică și fanfare tradiționale la Muzeul Satului Bucovinean de Paști

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la Muzeul Satului Bucovinean în prima și a doua zi de Paști să petreacă Sărbătorile Pascale într-o atmosferă autentică, plină de tradiție și bucurie.

Programul începe duminică la ora 13:30 cu un Concert pascal susținut de renumitul interpret Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara „10 Prăjini”, un spectacol care a devenit deja tradițional.

Evenimentul continuă luni, 13 aprilie 2026, ora 14:00, cu manifestarea „Azi e joc în sat la noi”. Pe scenă vor evolua Fanfara de la Sf. Ilie, Fanfara de la Stamate, precum și grupuri ale Vetrelor folclorice din județul Suceava, oferind publicului un adevărat spectacol de muzică și dans popular bucovinean.

Aceste manifestări fac parte din programul cultural „Paștele în Bucovina 2026”, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Centrul Cultural „Bucovina” și sunt aprobate și finanțate de Consiliul Județean Suceava.