Bărbatul din Bosanci care și-a incendiat locuința, reținut și propus pentru arest preventiv



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma incidentului din seara de 31 martie, când un bărbat de 39 de ani din comuna Bosanci, a dat foc propriei locuințe după o ceartă în familie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore și se propune arestarea sa preventivă.

În urma probatoriului administrat, la data de 3 aprilie 2026, lucrătorii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au continuat urmărirea penală față de suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 253 alin. 4 raportat la art. 41 alin. 1 din Codul penal (distrugere săvârșită în formă continuată). Ordonanța a fost confirmată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

În aceeași zi, la ora 16:05, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, până la data de 4 aprilie 2026, ora 16:05. Ulterior, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală, iar organele de cercetare penală au solicitat arestarea preventivă a inculpatului. În cursul zilei de astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Reamintim că în data de 31 martie 2026, în jurul orei 21:30, bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a luat o caserolă cu obiecte vestimentare, a urcat-o în podul casei și i-a dat foc după ce soția l-a părăsit.

Incendiul a afectat circa 1-2 metri pătrați din podul de lemn al locuinței, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500 de lei. Nu au rezultat victime, iar focul a fost stins rapid de pompierii din Suceava și voluntarii locali.