Șofer cu permis suspendat, urmărit și prins după ce a acroșat un autoturism pe str. Mărăști din Suceava

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii suceveni după ce a acroșat un alt autoturism care circula regulamentar pe str. Mărăști, apoi a încercat să fugă de la locul accidentului.

Evenimentul a avut loc ieri, 3 aprilie 2026, în jurul orei 13:55. O patrulă a Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică a observat impactul și a pornit imediat în urmărirea șoferului care a demarat în trombă. Autoturismul marca Volvo a fost blocat pe str. Oituz, moment în care conducătorul a declarat inițial o identitate falsă (Gabor Bogdan), oferind date corecte despre domiciliu și părinți, dar semnalmentele nu corespundeau imaginii din bazele de date ale Poliției Române.

Persoana a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Suceava, unde a fost identificată corect ca fiind un bărbat de 34 de ani, Radu V. din Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest și cu aparatul drug test, ambele rezultate fiind negative.

Din verificările efectuate în bazele de date a reieșit că bărbatul avea permisul de conducere suspendat în perioada 20 februarie – 20 aprilie 2026, ca urmare a unei depășiri pe linie continuă. El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 lei pentru lipsa documentelor (O.U.G. 195/2002) și i s-a întocmit Proces-Verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 2 din Codul penal.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.