Tânără de 20 de ani, din Brodina, rănită după ce a pierdut controlul mașinii pe o curbă periculoasă de pe DN 2, la Dănila

O tânără de 20 de ani din comuna Brodina, satul Falcău, a fost transportată la spital cu vătămări ușoare după ce a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe DN 2, la intrarea în localitatea Dănila.
Accidentul s-a produs ieri, 3 aprilie 2026, în jurul orei 15:22. Conducătoarea auto circula dinspre Dărmănești către Rădăuți la volanul unui autoturism marca Audi. După o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, marcată și semnalizată corespunzător, tânăra nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers și a ieșit în afara părții carosabile pe acostamentul neconsolidat din partea dreaptă.
În urma impactului, autoturismul a lovit mai multe autovehicule parcate și a avariat gardul care împrejmuiește curtea societății S.C. Atlantic Stone SRL.
Conducătoarea auto a suferit contuzii la picioare și la cotul drept, fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. A fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.
