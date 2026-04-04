Bărbat din Udești, rănit după ce a condus beat și fără permis un autoturism pe un drum neclasificat și a lovit un stâlp de electricitate

Un bărbat din comuna Udești a suferit vătămări corporale ușoare după ce a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe un drum neclasificat din zonă, intrând în coliziune cu un stâlp de distribuție a energiei electrice.

Accidentul s-a produs ieri, 3 aprilie 2026, în intervalul orar 06:15–06:20, în zona cunoscută popular ca „Poiana Silioanei”, pe un drum neclasificat din comuna Udești, în timp ce bărbatul se deplasa cu un autoturism marca Volkswagen către DJ 208 A. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, conducătorul auto a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a lovit stâlpul de electricitate.

În urma impactului, bărbatul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral ușor și contuzie la genunchiul stâng.

Testat cu aparatul etilotest, conducătorul a prezentat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni: „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.