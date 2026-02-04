Atenționare Cod Galben de polei în zona joasă a județului Suceava în urma precipitațiilor mixte



Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, 4 februarie 2026, o atenționare Cod Galben de precipitații mixte care depun local polei, valabilă în zona joasă a județului Suceava în cursul după amiezii.

Avertizarea vizează zonele localităților Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

În intervalul menționat se vor semnala precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) care vor favoriza depuneri de polei, îndeosebi pe drumuri secundare, poduri și viaducte, pe suprafețe umede sau expuse.