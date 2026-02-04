JE SUIS KELEMEN! JE SUIS ALINA GORGHIU!, de dr. Adrian Botezatu



Kelemen Hunor, președintele UDMR, a făcut o declarație care ar merita trecută în Constituția României: „Dacă nu guvernezi pentru oameni, nu are rost guvernarea”.

Niciodată nu a existat în perioada post-decembristă un moment mai rușinos decât actuala guvernare a lui Ilie Bolojan în care s-a declanșat o luptă de clasă în sens invers: casta partidelor oligarhice îmbogățită prin privatizări dubioase și căpușarea bugetului de stat ia măsuri aberante de exterminare a categoriilor vulnerabile din societatea românească. De remarcat este că prezența premierilor ardeleni în fruntea Statului român coincide cu perioade de mari dificultăți economice pentru populație: Victor Ciorbea, Emil Boc, Dacian Cioloș, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (regiunea Moldovei dând un singur premier pentru 3 luni este complet absolvită de vina pentru dezastrul economic general). Actuala guvernare a lovit în toate categoriile sociale, inițiind o falsă Reformă, deoarece a păstrat intacte toate privilegiile oliharhiei de stat și a castelor profesionale privilegiate și a lovit exclusiv în persoanele vulnerabile social. Faptul că Partidul Social Democrat condus de Sorin Grindeanu a girat toate aceste măsuri arată nivelul maxim de oligarhizare a acestui partid care în prezent este dedicat trup și suflet cleptocrației.

Întrebarea principală este: de ce PNL îl susține pe Ilie Bolojan în subminarea economiei naționale și aplicarea măsurilor fascistoide împotriva populației vulnerabile? Explicația politologică corectă și exactă a fost dată de Alina Gorghiu, o bună cunoscătoare din interior a PNL.

Creștinismul ne învață să ne iubim vrăjmașii. Îi iubim, dar nu îi mai votăm!