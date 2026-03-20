Prefectul Traian Andronachi anunță că numărul maxim de angajați în administrația locală suceveană este de 3.571 persoane. Reducerile au început din 2025 când erau 5.669 posturi

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă numărul maxim de posturi permis pentru anul 2026, în urma aplicării succesive a măsurilor de reducere a cheltuielilor publice. Astfel, plafonul total scade de la 5.102 posturi (nivelul ajustat pentru 2025) la 3.571 posturi, ceea ce înseamnă o diminuare suplimentară de 1.531 de posturi doar în acest an.

Potrivit prefectului, în anul 2025, numărul maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ fusese stabilit inițial la 5.669, conform prevederilor OUG nr. 63/2010, în funcție de populația fiecărei localități. Ulterior, prin aplicarea Legii nr. 296/2023, acest plafon a fost redus cu 10%, ajungând la 5.102 posturi – o scădere de 567 de posturi față de nivelul inițial.

Pentru anul 2026, OUG nr. 7/2026 a introdus o nouă reducere, de 30%, aplicată asupra plafonului deja diminuat. Calculul a condus la un nou maxim de 3.571 posturi, ceea ce reprezintă o reducere totală de 2.098 posturi comparativ cu nivelul inițial din 2025.

Prefectul Traian Andronachi a subliniat că aceste măsuri impun autorităților locale o analiză atentă a structurilor organizatorice, pentru a menține un echilibru între reducerea cheltuielilor și asigurarea unor servicii publice de calitate pentru cetățeni.

El a mai declarat că de la prima reducere a numărului de posturi a anticipat că guvernul va continua să dispună măsuri suplimentare motiv pentru care a recomandat autorităților administrației publice locale să nu mai angajeze persoane pe posturile eliberate prin pensionare și transfer astfel că acum numărul de persoane care vor trebui concediate în județ din administrația publică locală este de circa 100 față de reducerea totală de 1.098 posturi.

La nivelul județului, situația actuală arată că din cele 3.571 posturi maxime permise, sunt ocupate efectiv 3.644, restul fiind vacante sau exceptate.

Instituția Prefectului a solicitat tuturor unităților administrativ-teritoriale transmiterea datelor actualizate privind posturile ocupate, pentru a evalua impactul real și a oferi sprijin juridic punctual în procesul de reorganizare.

Este important de menționat că anumite unități administrativ-teritoriale nu vor fi afectate de aceste reduceri, deoarece se încadrează deja sub noul plafon stabilit.

În ultimele luni, la sediul Instituției Prefectului au avut loc numeroase întâlniri și audiențe cu primari și secretari ai unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora. Discuțiile, la care au participat secretarul general al instituției și consilierii juridici, au permis analiza individuală a fiecărei situații și clarificarea aspectelor interpretabile din legislație.

Pentru asigurarea unei aplicări unitare și corecte a prevederilor legale, prefectul a solicitat puncte de vedere oficiale de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Scopul este de a oferi autorităților locale soluții juridice clare, de a preveni interpretările eronate și de a proteja atât funcționarea administrativă, cât și drepturile angajaților.

Până în prezent, 56 de primării au beneficiat de îndrumare de specialitate la sediul Prefecturii, procesul urmând să continue în perioada următoare pentru a asigura o reorganizare coerentă, transparentă și echilibrată, a explicat Traian Andronachi.