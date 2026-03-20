Popeyes deschide al doilea Drive Thru din România, la Iulius Mall Suceava. Marți, 24 martie, primii 100 de clienți au parte de surprize

Popeyes, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante fast-food, va deschide pe 24 martie 2026 prima sa locație din Suceava în Iulius Mall. Noul restaurant va fi al doilea Drive-Thru al brandului din România. În ziua deschiderii, pe lângă muzica live care va aduce vibe-ul din New Orleans, primii 100 de clienți se vor bucura de un sendviș gratuit. Primii trei clienți ai noii locații vor primi vouchere care le vor aduce diverse beneficii.

Începând de marți, 24 martie, te vei bucura de gustul puiului suculent și crocant din noua locație Popeyes din Iulius Mall Suceava. Renumitul Sendviș cu Pui, Cartofi Cajun, Pui a la Popeyes, Aripioare Picante sau Fâșii din Piept de Pui, alături de sosurile delicioase, precum NOLA, Bayou Buffalo, Bold BBQ și Mardi Gras sunt o parte dintre produsele pe care le poți savura la noul restaurant Popeyes. Locația din Iulius Mall va fi al doilea Drive-Thru al Popeyes din România.

În ziua inaugurării, te poți bucura de muzica unui band live care aduce vibe-ul din New Orleans, Louisiana, direct în Iulius Mall Suceava. Primii 100 de clienți vor avea parte de sendvișuri gratuite, iar primii trei norocoși din rând vor beneficia de diferite vouchere pentru sendviș gratuit: pentru un an, pentru trei luni și pentru o lună.

Produsele Popeyes se deosebesc prin felul unic de preparare al puiului, marinat timp de 12 ore și trecut printr-un blend de condimente Cajun, care definește stilul puiului preparat în Louisiana. Fiecare bucată de pui este frăgezită manual și prăjită la temperatura perfectă pentru a-i da acea textură tipică puiului Popeyes: crocantă la exterior și suculentă în interior.

Popeyes, peste 50 de ani de istorie și tradiție culinară

Fondată în New Orleans, Louisiana, SUA în 1972, Popeyes® are peste 50 de ani de istorie și tradiție culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu Cajun în stil Louisiana, care include pui picant, sendvișuri cu pui, mâncăruri de pui și alte produse regionale. Pasiunea pentru moștenirea sa din Louisiana și pentru mâncărurile aromate în stil cajun au permis brandului Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu preparate din carne de pui din lume, cu peste 4.800 de restaurante în SUA și în întreaga lume.

Vino pe 24 martie la Iulius Mall Suceava și descoperă gustul autentic Popeyes, într-o atmosferă plină de energie, muzică live și surprize!