Rădăuți: Doi șoferi reținuți și puși sub control judiciar pentru conducere fără permis – unul avea permisul suspendat și a condus agresiv, celălalt a refuzat orice testare alcool și droguri

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, în două cauze distincte, reținerea preventivă pentru 24 de ore a doi inculpați care au condus autovehicule pe drumurile publice fără a avea dreptul legal de a face acest lucru, unul dintre ei având permisul suspendat, iar celălalt refuzând categoric orice formă de testare pentru stabilirea consumului de alcool sau substanțe psihoactive.

În prima cauză, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală la data de 18 martie 2026 față de un inculpat pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. (2) Cod Penal – formă agravată). Fapta a fost comisă la data de 13 martie 2026, în jurul orei 22:25, când inculpatul a condus un autoturism înmatriculat în Marea Britanie pe drumurile publice din municipiul Rădăuți, deși exercitarea dreptului său de a conduce era suspendată în acel moment. Polițiștii au constatat că șoferul adopta o manieră de conducere agresivă, ceea ce a atras atenția echipajelor de poliție rutieră.

Față de acest inculpat s-a dispus măsura reținerii preventive pentru 24 de ore (17–18 martie 2026), iar ulterior procurorul a instituit măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Inculpatul are obligația de a respecta mai multe interdicții și obligații procesuale, printre care prezentarea periodică la organul de supraveghere și interdicția de a părăsi localitatea fără încuviințare.

În cea de-a doua cauză, tot la data de 18 martie 2026, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală față de un alt inculpat pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 334 Cod Penal) și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art. 336 alin. (2) Cod Penal). Evenimentul s-a produs la data de 17 martie 2026, în jurul orei 02:10, când inculpatul a fost surprins conducând un autoturism marca SKODA pe drumurile publice din municipiul Rădăuți, fără a poseda permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Fiind oprit în flagrant de polițiști, conducătorul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și drugtest. Ulterior, fiind condus la Spitalul Municipal Rădăuți în prezența medicului de gardă, a refuzat în mod explicit și nejustificat recoltarea de mostre biologice de sânge și urină pentru stabilirea alcoolemiei sau a prezenței substanțelor psihoactive. Refuzul nejustificat al recoltării probelor biologice este sancționat cu aceeași pedeapsă ca și consumul de alcool sau droguri la volan.

Și în acest caz s-a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore (17–18 martie 2026), urmată de instituirea controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu aceleași obligații și interdicții procesuale.

Cercetările în ambele dosare continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt, verificării eventualelor antecedente penale suplimentare și recuperării oricăror prejudicii cauzate.