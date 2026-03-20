Bărbat reținut la Rădăuți după ce a încercat să fure dintr-o mașină expusă la vânzare și a spart un geam cu o bară metalică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru tentativă la infracțiunea de furt calificat, faptă comisă în stare de recidivă.

Potrivit comunicatului emis de Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, măsura reținerii preventive a fost instituită începând cu data de 19 martie 2026 și urmează să expire la data de 20 martie 2026.

Prin ordonanța procurorului de caz din 19 martie 2026 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpat pentru tentativă la furt calificat. Fapta reținută în sarcina sa constă în aceea că, la data de 8 martie 2026, în jurul orei 14:40, inculpatul s-a deplasat într-o parcare special amenajată pentru autovehicule expuse la vânzare din municipiul Rădăuți. Acolo, folosind un obiect contondent (o bară metalică), a spart geamul stânga-față al unui autoturism marca Audi A4 parcat în acel loc. Ulterior, a pătruns prin efracție și fără drept în interiorul vehiculului, a deschis compartimentele de depozitare (portbagaj, torpedou, buzunare portiere etc.), a răvășit bunurile aflate în interior și a căutat valori sau obiecte pe care să le sustragă. Deși nu a reușit să sustragă efectiv bunuri (tentativă), fapta este calificată ca furt calificat datorită circumstanțelor agravante: efracție, folosirea unui mijloc de spargere, săvârșirea faptei în stare de recidivă și locul public/parcare special amenajată.

În același dosar, procurorul de caz a dispus față de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt.